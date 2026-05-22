picchiati e umiliati ma finalmente liberi gli attivisti a istanbul

A Istanbul, alcuni attivisti riferiscono di essere stati picchiati e umiliati durante un episodio di arresto. Dopo aver subito le violenze, affermano di essere stati rilasciati e di trovarsi ora fuori dal luogo dell'arresto. Tra le testimonianze raccolte, emerge che, rispetto a precedenti episodi simili, questa volta gli agenti sarebbero stati più aggressivi. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora diffusa sulle circostanze esatte degli episodi.

Onda anomala Dopo gli abusi Israele rilascia i 430 membri degli equipaggi della Flotilla. Tra loro anche i cittadini italiani rapiti in mare Onda anomala Dopo gli abusi Israele rilascia i 430 membri degli equipaggi della Flotilla. Tra loro anche i cittadini italiani rapiti in mare «La prima impressione è che questa volta gli israeliani siano stati assai più violenti che in passato. Ho parlato con molti compagni, e devo dire che tanti di loro erano parecchio malconci dal punto di vista fisico. Non conosco il numero esatto dei feriti, ma posso assicurarvi che quasi tutti hanno riportato dei danni fisici». Gorkem Duru è uno degli attivisti... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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