Piazzapulita la follia di Montanari | L' attentatore di Modena? No Salvini
Durante la trasmissione Piazzapulita, in onda su La7, il rettore dell'Università per stranieri di Siena ha commentato il dibattito sulla cittadinanza aperto dopo la strage di Modena. In modo provocatorio, ha affermato che l’attentatore di Modena non sarebbe stato un immigrato, ma avrebbe coinvolto il nome del leader politico. La frase ha suscitato reazioni nel corso della discussione condotta da Corrado Formigli. La puntata ha affrontato temi legati alla sicurezza e alla percezione pubblica delle minacce legate all’immigrazione.
A Piazzapulita, contenitore d’approfondimento del giovedì sera di La7 condotto da Corrado Formigli, il rettore dell'Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, ha risposto con una battuta tagliente al dibattito sulla cittadinanza aperto dalla strage di Modena. Se proprio si dovesse togliere la cittadinanza a qualcuno, ha detto. comincerebbe da Salvini: “Non dobbiamo sottovalutare il fatto che il vice-presidente del Consiglio faccia politica violando il codice penale, dicendo cose che nel nostro ordinamento sono criminali. Se si dovesse togliere la cittadinanza a qualcuno comincerei da lui, perché cosa sa della nostra Costituzione francamente non lo so". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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