Piazzapulita la follia di Montanari | L' attentatore di Modena? No Salvini

Durante la trasmissione Piazzapulita, in onda su La7, il rettore dell'Università per stranieri di Siena ha commentato il dibattito sulla cittadinanza aperto dopo la strage di Modena. In modo provocatorio, ha affermato che l’attentatore di Modena non sarebbe stato un immigrato, ma avrebbe coinvolto il nome del leader politico. La frase ha suscitato reazioni nel corso della discussione condotta da Corrado Formigli. La puntata ha affrontato temi legati alla sicurezza e alla percezione pubblica delle minacce legate all’immigrazione.

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