Piazzapulita la follia di Montanari | L' attentatore di Modena? No Salvini

Da liberoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione Piazzapulita, in onda su La7, il rettore dell'Università per stranieri di Siena ha commentato il dibattito sulla cittadinanza aperto dopo la strage di Modena. In modo provocatorio, ha affermato che l’attentatore di Modena non sarebbe stato un immigrato, ma avrebbe coinvolto il nome del leader politico. La frase ha suscitato reazioni nel corso della discussione condotta da Corrado Formigli. La puntata ha affrontato temi legati alla sicurezza e alla percezione pubblica delle minacce legate all’immigrazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Piazzapulita, contenitore d’approfondimento del giovedì sera di La7 condotto da Corrado Formigli, il rettore dell'Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, ha risposto con una battuta tagliente al dibattito sulla cittadinanza aperto dalla strage di Modena. Se proprio si dovesse togliere la cittadinanza a qualcuno, ha detto. comincerebbe da Salvini: “Non dobbiamo sottovalutare il fatto che il vice-presidente del Consiglio faccia politica violando il codice penale, dicendo cose che nel nostro ordinamento sono criminali. Se si dovesse togliere la cittadinanza a qualcuno comincerei da lui, perché cosa sa della nostra Costituzione francamente non lo so". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

piazzapulita la follia di montanari l attentatore di modena no salvini
© Liberoquotidiano.it - Piazzapulita, la follia di Montanari: "L'attentatore di Modena? No, Salvini"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Chi è l'attentatore di Modena. Salvini: criminale 'di seconda generazione'AGI - Il giovane fermato dalla polizia e portato in qestura per aver investito alcuni passanti a Modena, a quanto si apprende, ha 31 anni ed è un...

La sindaca di Ravarino e l’attentatore di Modena: “Salim una vita come tante, nessun segno di rabbia”Ravarino (Modena), 18 maggio 2026 – “Quanto accaduto a Modena ci ha lasciati sgomenti.

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 21 maggio 2026Questa sera, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al ... tpi.it

piazzapulita la follia diPiazzapulita, svelate le regole di ingaggio dell’esercito israeliano: ospite Francesca Albanese. Tutti i temi della puntataOspiti e anticipazioni della puntata del programma di approfondimento con Corrado Formigli in onda su La7 alle 21:15 ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web