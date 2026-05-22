Piazza Lega evoca strage Modena a comizio di Schlein sospesa Meloni | ‘Parole inaccettabili’

Da ildifforme.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un comizio a Modena, una politica ha fatto riferimento a una precedente strage avvenuta in città, suscitando proteste e richieste di sospensione. La presidente del consiglio ha commentato pubblicamente le sue parole, definendole inaccettabili. La donna, ex membro della Lega e consigliera comunale nel Lecchese, ha successivamente espresso il suo pensiero sui social network, suscitando ulteriori reazioni e polemiche. La vicenda ha portato alla sospensione momentanea dell’evento pubblico e ha acceso un dibattito pubblico sulle modalità di espressione politica.

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“Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani e che passa di lì e ci fa un favore?“. E’ questo il commento della consiglieraDebora Piazza, che le ècostato la sospensione dalla Lega, apparso sui social nel corso della diretta del comizio del sindaco di Lecco a cui aveva partecipato la segretaria del PdElly Schlein. Parole inequivocabili che fanno riferimento diretto ai recenti e drammatici fatti dicronaca consumatisi a Modenalo scorso sabato, quando un’auto guidata da un cittadino di origini tunisine si è fiondata ad altissima velocità contro i pedoni, falciandone e ferendone gravemente 7, per poi accoltellarne un ottavo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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