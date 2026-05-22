Piazza Lega evoca strage Modena a comizio di Schlein sospesa Meloni | ‘Parole inaccettabili’

Durante un comizio a Modena, una politica ha fatto riferimento a una precedente strage avvenuta in città, suscitando proteste e richieste di sospensione. La presidente del consiglio ha commentato pubblicamente le sue parole, definendole inaccettabili. La donna, ex membro della Lega e consigliera comunale nel Lecchese, ha successivamente espresso il suo pensiero sui social network, suscitando ulteriori reazioni e polemiche. La vicenda ha portato alla sospensione momentanea dell’evento pubblico e ha acceso un dibattito pubblico sulle modalità di espressione politica.

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