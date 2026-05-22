Piazza Fontana a Bakari Sako l’appello di Iaia alla città di Taranto

Un nuovo appello è stato rivolto alla città di Taranto affinché intitoli una piazza a Bakari Sako, il bracciante di 35 anni originario del Mali che è stato ucciso all’alba del 9 maggio scorso. La richiesta è stata avanzata da un rappresentante locale, che ha sottolineato l’importanza di ricordare la vittima in modo pubblico. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulla memoria e sulla tutela dei lavoratori stranieri nella zona. La decisione finale spetta alle autorità comunali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui