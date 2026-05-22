Piazza Fontana a Bakari Sako l’appello di Iaia alla città di Taranto

Da tarantinitime.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo appello è stato rivolto alla città di Taranto affinché intitoli una piazza a Bakari Sako, il bracciante di 35 anni originario del Mali che è stato ucciso all’alba del 9 maggio scorso. La richiesta è stata avanzata da un rappresentante locale, che ha sottolineato l’importanza di ricordare la vittima in modo pubblico. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulla memoria e sulla tutela dei lavoratori stranieri nella zona. La decisione finale spetta alle autorità comunali.

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Tarantini Time Quotidiano Intitolare Piazza Fontana a Bakari Sako, il bracciante 35enne originario del Mali ucciso all’alba del 9 maggio scorso. È l’appello lanciato questa mattina dal deputato di Fratelli d’Italia e responsabile unico del Cis Taranto, Dario Iaia, rivolto alla città e alle istituzioni. Secondo Iaia, dedicare la piazza alla vittima rappresenterebbe un gesto simbolico capace di trasformare la memoria in un messaggio concreto di legalità e rispetto dei diritti umani. “Questo gesto non solo onorerebbe la memoria di Bakari, ma rappresenterebbe anche un forte segnale di impegno per la legalità e il rispetto dei diritti umani”, dichiara il parlamentare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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