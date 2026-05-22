Per festeggiare i 25 anni del modello crossover, la casa produttrice ha presentato un’edizione speciale del Piaggio Beverly. La versione commemorativa si distingue per alcune caratteristiche uniche e un prezzo che varia rispetto alle altre varianti del modello. Questa edizione celebra il quarto di secolo di produzione e si rivolge a chi desidera un veicolo con caratteristiche particolari. La presentazione ufficiale ha illustrato i dettagli tecnici, il prezzo e le differenze rispetto alle versioni standard, senza entrare in considerazioni soggettive.

Fondere il carattere grintoso dell’ultima generazione di Beverly con l’elegante sportività delle prime versioni è la sfida che ha visto coinvolti i tecnici Piaggio per l’ideazione, creazione e produzione del Beverly 25th Anniversary. Si tratta, come è piuttosto chiaro dalla denominazione, della variante che celebra i 25 anni dello scooter, il cui intento è quello di unire l’agilità e la tenuta di strada di un ruota alta con il comfort e le prestazioni da GT. Piaggio non si accontenta dunque delle oltre 500.000 unità di Beverly immatricolate in più di 50 Paesi in due decenni e mezzo, ma celebra tale traguardo con una versione speciale, negli showroom Piaggio a partire da 6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Piaggio Beverly 25th Anniversary: quanto costa e cosa lo contraddistingue?

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