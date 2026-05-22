Piaggio Beverly 25th Anniversary | quanto costa e cosa lo contraddistingue?

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per festeggiare i 25 anni del modello crossover, la casa produttrice ha presentato un’edizione speciale del Piaggio Beverly. La versione commemorativa si distingue per alcune caratteristiche uniche e un prezzo che varia rispetto alle altre varianti del modello. Questa edizione celebra il quarto di secolo di produzione e si rivolge a chi desidera un veicolo con caratteristiche particolari. La presentazione ufficiale ha illustrato i dettagli tecnici, il prezzo e le differenze rispetto alle versioni standard, senza entrare in considerazioni soggettive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fondere il carattere grintoso dell’ultima generazione di Beverly con l’elegante sportività delle prime versioni è la sfida che ha visto coinvolti i tecnici Piaggio per l’ideazione, creazione e produzione del Beverly 25th Anniversary. Si tratta, come è piuttosto chiaro dalla denominazione, della variante che celebra i 25 anni dello scooter, il cui intento è quello di unire l’agilità e la tenuta di strada di un ruota alta con il comfort e le prestazioni da GT. Piaggio non si accontenta dunque delle oltre 500.000 unità di Beverly immatricolate in più di 50 Paesi in due decenni e mezzo, ma celebra tale traguardo con una versione speciale, negli showroom Piaggio a partire da 6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

piaggio beverly 25th anniversary quanto costa e cosa lo contraddistingue
© Gazzetta.it - Piaggio Beverly 25th Anniversary: quanto costa e cosa lo contraddistingue?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Yamaha TMax 25th Anniversary, sportivo quando serve e mai faticosoVenticinque anni dopo il debutto del primo TMax, Yamaha celebra lo scooter che ha di fatto inventato la categoria degli scooter sportivi con una...

I Blue in concerto a Villafranca per il "25th Anniversary Tour – Estate Italiana"A venticinque anni dal debutto discografico, i Blue tornano in Italia con una tournée estiva che guarda al passato senza rinunciare al presente.

piaggio beverly piaggio beverly 25th anniversaryLa Mia Moto: tutteFondere il carattere grintoso dell’ultima generazione di Beverly con l’elegante sportività delle prime versioni è la sfida che ha visto coinvolti i tecnici Piaggio per l’ideazione, creazione e ... gazzetta.it

piaggio beverly piaggio beverly 25th anniversaryPiaggio, il Beverly fa 25 anni: arriva la serie speciale AnniversaryA venticinque anni dal debutto, il Piaggio celebra uno dei ruota alta più longevi e diffusi del mercato con una serie speciale dedicata. Il nuovo Beverly 25th Anniversary riprende alcuni dettagli stor ... insella.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web