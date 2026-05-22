Phishing rimborsi fiscali | l’allarme dell’Agenzia contro la frode via mail

Le autorità hanno lanciato un avviso riguardo alle frodi via email che fingono di rappresentare l’Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni truffaldine spesso richiedono dati personali o bancari, promettendo rimborsi fiscali falsi. Per riconoscere un’email autentica, bisogna fare attenzione a dettagli come l’indirizzo del mittente e i messaggi che chiedono informazioni sensibili. Le frodi mirano a ottenere dati come coordinate bancarie e codici di accesso per svuotare i conti correnti delle persone.

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