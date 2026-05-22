Phishing rimborsi fiscali | l’allarme dell’Agenzia contro la frode via mail

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità hanno lanciato un avviso riguardo alle frodi via email che fingono di rappresentare l’Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni truffaldine spesso richiedono dati personali o bancari, promettendo rimborsi fiscali falsi. Per riconoscere un’email autentica, bisogna fare attenzione a dettagli come l’indirizzo del mittente e i messaggi che chiedono informazioni sensibili. Le frodi mirano a ottenere dati come coordinate bancarie e codici di accesso per svuotare i conti correnti delle persone.

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? Punti chiave Come distinguere un'email vera da un falso rimborso dell'Agenzia?. Quali dati sensibili chiedono i truffatori per svuotare il conto?. Perché l'Agenzia delle Entrate non usa mai la mail per i rimborsi?. Come verificare la validità di una notifica senza cliccare sui link?.? In Breve L'allarme dell'Agenzia delle Entrate è stato diffuso venerdì 22 maggio 2026.. I truffatori simulano il portale ufficiale per sottrarre dati di carte di credito.. Le autorità non richiedono mai coordinate bancarie tramite posta elettronica ordinaria.. Verificare la notizia contattando direttamente le sedi territoriali dell'ente.. L’Agenzia delle Entrate ha lanciato un allarme urgente questa mattina, venerdì 22 maggio 2026, per proteggere i contribuenti da una massiccia campagna di phishing che sfrutta il nome dell’ente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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