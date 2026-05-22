Petacciato il lungomare si accende | tuning e musica a maggio 2026

A Petacciato, il lungomare si prepara a diventare protagonista di eventi che combinano musica e auto tuning a maggio 2026. Durante le manifestazioni, saranno presenti auto modificate per le gare di DBDrag, con sfide tecniche legate alle prestazioni e alla gestione dei sistemi audio. Le serate notturne ospiteranno concerti e esposizioni che trasformeranno la zona, creando un’atmosfera vivace e movimentata. Questi eventi porteranno un flusso di visitatori e appassionati, modificando temporaneamente l’aspetto e l’uso del lungomare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Quali sfide tecniche dovranno affrontare le auto nelle gare di DBDrag?. Come cambierà il lungomare con i concerti e le esposizioni notturne?. Chi riceverà i premi speciali per il miglior motore e audio?. Perché questo evento punta a unire i motori al turismo locale?.? In Breve Sabato 30 maggio ore 15:00 concerti e auto esclusive in Via del Mare.. Domenica 31 maggio ore 10:00 gare di Tuning, Car Audio, Rombo e DBDrag.. Premi DVGarage per Best Engine, Best Tuning e Best Audio ai club partecipanti.. Stand di Car Art Custom, DavCars, CarPoint Cupello e MA-FRA Italia in esposizione.. Il lungomare di Petacciato Marina si trasformerà in un villaggio dedicato alla cultura motoristica il prossimo 30 e 31 maggio 2026, quando la terza edizione del Tuning Festival animerà l’area di Via del Mare e del Piazzale Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Petacciato, il lungomare si accende: tuning e musica a maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Recco si accende con “Pasqua City”: musica e divertimento sul LungomareRecco si prepara a celebrare l’arrivo della Pasqua con un appuntamento speciale che unisce cultura, intrattenimento per famiglie e la bellezza del... Santa Trada si accende: musica e buffet per il nuovo 1° Maggio?? Cosa sapere Il Pilone by Rare a Santa Trada organizza il festival del 1° maggio. L’unica cosa da fare con la frana di Petacciato, in MoliseMartedì mattina nell’arco di poche ore i binari della linea ferroviaria lungo la costa adriatica si sono disallineati di circa 10 centimetri: è la conseguenza evidente di una frana molto estesa ... ilpost.it Il lungomare si anima: aprono i ristorantiTra chi apre dalla giornata odierna (Orange Beach, Abbronzatissima e Nero di Seppia) e chi lo farà (la quasi totalità) entro il primo maggio, la spiaggia di Falconara è in fermento con vista sulla ... ilrestodelcarlino.it