Pestato in piazza dopo la dialisi per derubarlo La vittima non riconosce il rapinatore | assolto

Un uomo è stato aggredito in piazza nel corso di un pomeriggio, subito dopo aver terminato una seduta di dialisi. L'aggressore si è avvicinato e ha picchiato la vittima, tentando di portarle via alcuni effetti personali. La vittima non ha riconosciuto l'autore dell'aggressione e successivamente si è verificato un processo legale che ha portato all'assoluzione dell'imputato. L'episodio si è verificato nel centro della città, attirando l'attenzione sulla sicurezza in aree pubbliche.

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