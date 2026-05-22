Pestato in piazza dopo la dialisi per derubarlo La vittima non riconosce il rapinatore | assolto
Un uomo è stato aggredito in piazza nel corso di un pomeriggio, subito dopo aver terminato una seduta di dialisi. L'aggressore si è avvicinato e ha picchiato la vittima, tentando di portarle via alcuni effetti personali. La vittima non ha riconosciuto l'autore dell'aggressione e successivamente si è verificato un processo legale che ha portato all'assoluzione dell'imputato. L'episodio si è verificato nel centro della città, attirando l'attenzione sulla sicurezza in aree pubbliche.
ANCONA – Un’aggressione in pieno giorno, nel cuore della città, per rapinare un uomo appena uscito dall’ospedale. La vicenda avvenuta il 5 ottobre 2022 in piazza Cavour è finita ieri davanti al collegio penale del tribunale dorico con l’assoluzione dell’unico imputato presente in aula: “per non. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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