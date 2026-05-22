A Peschiera Borromeo, un uomo di 56 anni ha tentato di investire con un’auto rubata il direttore di un supermercato. L’uomo, senza occupazione, ha lanciato l’auto in velocità sul marciapiede, tentando di colpirlo ripetutamente. L’episodio si è verificato all’interno e nei pressi del negozio, generando paura tra clienti e personale. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’uomo, che si trovava ancora vicino al veicolo al momento del controllo.

Con un’auto rubata, lanciata in velocità sul marciapiede, un uomo di 56 anni, nullafacente, ha cercato ripetutamente d’investire il direttore di un supermercato di Peschiera Borromeo. L’aggressore, poi fermato dalla polizia locale con l’accusa di tentato omicidio, fa parte di un gruppo di clienti che più di una volta hanno avuto screzi col personale del punto vendita. Illeso per miracolo, Massimo Puglisi, 52 anni, direttore del Carrefour di via Papa Giovanni XXIII, racconta così la drammatica esperienza. "L’uomo che ha cercato d’investirmi fa parte di un gruppo di clienti, che sono ormai presenze fisse nel supermercato: acquistano spesso alcolici e, in più di un’occasione, hanno messo a segno piccoli furti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Peschiera, paura al supermercato. Tenta di investire in auto il direttore

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