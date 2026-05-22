Perché il GP di F1 in Canada è un incubo per i piloti | come un videogioco in cui non devi mai restare senza boost

Al Gran Premio di Montreal, i piloti devono affrontare una sfida particolare legata alle nuove regole sui motori previste per il 2026 e alla configurazione asimmetrica del circuito. La gestione dell’energia delle batterie diventa cruciale, richiedendo strategie precise per evitare di rimanere senza boost. In questo contesto, avere il motore più potente non basta, poiché le condizioni del tracciato e le nuove normative impongono un approccio diverso rispetto al passato.

Al Gran Premio di Montreal non basta avere il motore più potente: in base alle nuove regole 2026 sui propulsori e alla configurazione asimmetrica del circuito, l'energia delle batterie va gestita in maniera strategica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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