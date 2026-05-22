Per tutta l' estate ginnastica all' aperto a Precenicco

Da udinetoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Camminata a Precenicco, alle 9.30, sabato 23 a Precenicco. Lisa Emma Cragno, chinesiologa clinica, presenterà il Cammino del buon umore. Attività adatta a tutti, curata dal Centro Nutrizione Funzionale Evoluta. Ci sarà la possibilità di iscriversi e avere informazioni sulla ginnastica all'aperto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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