Luciana Littizzetto è stata ospite di Kong-Con la testa tra le nuvole su Rai 3, durante la quale ha parlato del suo nuovo libro e ha condiviso alcuni episodi della sua vita personale e professionale. In quell’occasione, ha anche rivelato di essersi iscritta su Tinder utilizzando un falso nome, citando un aneddoto su un amico e le sue reazioni in caso di chiamate notturne. La conversazione con il conduttore Fabio Volo si è concentrata su vari aspetti della sua carriera e della sua esperienza di vita.

Luciana Littizzetto è stata ospite di Kong-Con la testa tra le nuvole su Rai 3, dove ha parlato del suo nuovo libro e ha raccontato diversi episodi della sua vita personale e professionale durante la lunga intervista con il conduttore Fabio Volo. Il punto di partenza è stato il suo ultimo lavoro, Il tempo del la la la, che per l’autrice rappresenta una fase precisa della vita. Partendo proprio dal titolo del libro, la comica ha spiegato il significato di quella formula particolare: “C’è il tempo del la la la, la la la la la la la la la! Una sospensione dove non sai bene da che parte andare, a 60 anni cosa fai? Mantieni la pugna, continui a combattere o allora oppure scali un po’ la marcia?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per scrivere il romanzo mi sono iscritta su Tinder sotto falso nome. Fazio? Se buco di notte e lo chiamo gli viene un infarto, lui cambierebbe la macchina, non la gomma”: così Luciana Littizzetto

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