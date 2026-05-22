Per raggiungere certi traguardi devi essere un po’ folle

Da ultimouomo.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sala della conferenza stampa si riempie quando si avvicina il momento di ascoltare il pugile Mohamed “Momo” Elmaghraby, un atleta di 29 anni nel peso mediomassimo, alto circa un metro e novanta e con un peso di circa ottantacinque chili. Quando viene chiamato al microfono, il suo volto mostra determinazione e sicurezza, pronto a condividere le sue idee e i suoi progetti. La sua presenza cattura l’attenzione di tutti i presenti, creando un’atmosfera di attesa e curiosità.

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La sala della conferenza stampa è gremita quando viene chiamato al microfono il pugile Mohamed “Momo” Elmaghraby, peso mediomassimo di 29 anni da quasi un metro e novanta per ottantacinque chili circa. La corporatura tonica e muscolare è costretta in una canottiera nera e in un paio di jeans. Elmaghraby si accomoda e guarda i giornalisti presenti con i suoi occhi scuri, attenti. Le sopracciglia e i baffi, neri e folti, incorniciano un volto dai tratti netti; i capelli sono corti, sfumati sui lati, le labbra carnose, ai lobi due orecchini a forma di diamante. Elmaghraby sprizza una sicurezza di sé spavalda, che però si ridimensiona quando... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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