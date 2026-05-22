Per Nvidia ricavi a quota 82 miliardi

Nvidia ha annunciato ricavi per 82 miliardi di dollari, segnando un risultato record. L’amministratore delegato dell’azienda ha definito questa crescita come la più grande espansione infrastrutturale mai realizzata dall’uomo, attribuendola all’adozione diffusa dell’intelligenza artificiale. La società di chip sta investendo in modo significativo in questa tecnologia, che sta influenzando vari settori e creando nuove opportunità di sviluppo. La notizia arriva in un momento di forte attenzione sul ruolo dell’innovazione nel mercato tecnologico globale.

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«La più vasta espansione infrastrutturale della storia umana». Così Jensen Huang (in foto), l'amministratore delegato di Nvidia, parla dell'intelligenza artificiale e la sua società di chip sta seguendo questa onda rivoluzionaria. Il primo trimestre del 2026 rappresenta alla perfezione la crescita costante del settore: un trimestre record, il più recente di una fila infinita, con un balzo dei ricavi dell'85% a 81,6 miliardi di dollari e un utile di 58,3 miliardi, tre volte il risultato dello scorso anno e ben al di sopra delle aspettative che vedevano l'utile fermo a 42,9 miliardi. A guidare questo salto non sono però i chip per cui Nvidia è tanto famosa, ma i data center che, da soli, rappresentano il 92% delle vendite totali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Per Nvidia ricavi a quota 82 miliardi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BUY Nvidia, questo si ma...quando Sullo stesso argomento Nvidia vola con i ricavi: investe 43 miliardi in startup private? Domande chiave Come influenzerà l'architettura Blackwell la dominanza dei fornitori cloud? Perché Nvidia sta investendo miliardi in startup non... Per MfE ricavi a quota 1,4 miliardiPer la prima volta dall'acquisizione di ProsiebenSat1, conclusa nel 2025, Mfe-Mediaset consolida il gruppo tedesco già nella prima trimestrale... AGGIORNAMENTO: i ricavi dei centri dati Nvidia hanno superato i 62,3 miliardi di dollari, nettamente più di quelli combinati dei concorrenti, stando ad Artemis. #Tecnologia #Finanza #Ricavi x.com L'uscita porta il lidar a colori nativo REV8 sulla piattaforma NVIDIA DRIVE Hyperion per lo sviluppo di veicoli autonomi reddit Per Nvidia ricavi a quota 82 miliardiLa più vasta espansione infrastrutturale della storia umana. Così Jensen Huang (in foto), l'amministratore delegato di Nvidia, parla dell'intelligenza artificiale e la sua società di chip sta seguen ... ilgiornale.it NVIDIA, ricavi record a 81,6 miliardi di dollari: il data center spinge l’AI factoryNVIDIA chiude il Q1 fiscale 2027 con ricavi record da 81,6 miliardi, trainata dai data center AI e dalla spinta delle AI factory. 01net.it