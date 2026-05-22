Dopo dieci anni trascorsi nel club, il calciatore ha annunciato il suo addio in conferenza stampa, spiegando di aver perso l'energia necessaria per continuare. Durante la giornata sono emerse diverse comunicazioni, tra cui una telefonata di un centrocampista importante, un messaggio inviato da un ex allenatore e un discorso rivolto ai compagni di squadra che non è stato ben accolto. Questi eventi segnano un passaggio significativo nella carriera e nella storia recente della squadra.

La telefonata di Kevin De Bruyne, quella che gli ha fatto più piacere. Il messaggio di Alex Ferguson. Il discorso ai giocatori, "andato malissimo perché non sono mai stato così nervoso". Pep Guardiola racconta in una conferenza stampa originariamente programmata per parlare della partita di domenica con l’Aston Villa, perché lascia il Manchester City, perché lo fa proprio ora, dopo 20 trofei in 10 anni, e quello che lo aspetta dopo. "Riposo, tanto riposo". Pep ha le idee chiare su quello che lo aspetta. "Voglio riposarmi, non penso che allenerò per un pezzo, altrimenti rimarrei qui - ha raccontato -. Molti amici con cui ho parlato, quando ho detto loro che stavo pensando di smettere, mi hanno detto che il calcio mi mancherà troppo e che dopo tre mesi tornerò in pista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pep, l'addio al City in conferenza: "Dopo 10 anni non ho più l'energia. Servono menti fresche"

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Pep Guardiola LAST Press Conference I Need a Break

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