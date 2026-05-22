Pep and the City

In dieci stagioni da allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha guidato la squadra a numerosi successi, tra cui diversi titoli in campionato e vittorie in coppe nazionali. Durante questo periodo, ha adottato sistemi di gioco innovativi e ha portato a termine trasferimenti significativi, rafforzando la rosa con calciatori di spicco. La sua gestione ha portato a un aumento della competitività del club sia in Premier League che nelle competizioni europee. La sua presenza ha influenzato le dinamiche interne e la strategia complessiva del team.

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In dieci stagioni da allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha cambiato la storia della squadra, spendendo tanto e vincendo tantissimo L’allenatore spagnolo Pep Guardiola lascerà il Manchester City dopo dieci stagioni in cui ha vinto 20 trofei e ha cambiato la storia della squadra e della Premier League (il campionato inglese), influenzandola con le sue idee tattiche, brillanti e in costante evoluzione. Se ne andrà dopo 593 partite allenate tra tutte le competizioni, 423 delle quali vinte (manca l’ultima, domenica contro l’Aston Villa), e con la più alta percentuale di vittorie in Premier League, il 70,9 per cento, meglio di Alex Ferguson, Antonio Conte e Jürgen Klopp, che lo seguono in questa classifica. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Pep and the City ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Alasan Pep Cabut dari Man City Sullo stesso argomento Enzo Maresca sostituirà Pep Guardiola al Manchester CityBreaking: Dopo mesi di incertezza sulla questione, sono circolate diverse voci secondo cui Pep Guardiola lascerà la sua posizione di allenatore del... BREAKING: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione2026-05-22 12:18:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester City... Nonostante il suo addio come allenatore del Club, Pep continuerà il suo rapporto con il City Football Group assumendo il ruolo di Global Ambassador. Questo ruolo lo vedrà fornire consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando a progetti e collaborazioni s x.com Pep and the CityIn dieci stagioni da allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha cambiato la storia della squadra, spendendo tanto e vincendo tantissimo ... ilpost.it Pep Guardiola lascia il Manchester City: arriva l'annuncio ufficialePep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione, come già anticipato nelle scorse settimane. Ora la separazione tra l'allenatore spagnolo e il club inglese è ufficiale, come annunciato dalla ... msn.com [Fabrizio Romano] Enzo Maresca ha un accordo verbale totale con il Manchester City, ci siamo! L'allenatore italiano è sempre stato considerato il candidato ideale per sostituire Pep Guardiola. L'accordo è in atto e Maresca firmerà un contratto iniziale di tre an reddit