Pep and the City

Da ilpost.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In dieci stagioni da allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha guidato la squadra a numerosi successi, tra cui diversi titoli in campionato e vittorie in coppe nazionali. Durante questo periodo, ha adottato sistemi di gioco innovativi e ha portato a termine trasferimenti significativi, rafforzando la rosa con calciatori di spicco. La sua gestione ha portato a un aumento della competitività del club sia in Premier League che nelle competizioni europee. La sua presenza ha influenzato le dinamiche interne e la strategia complessiva del team.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In dieci stagioni da allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha cambiato la storia della squadra, spendendo tanto e vincendo tantissimo L’allenatore spagnolo Pep Guardiola lascerà il Manchester City dopo dieci stagioni in cui ha vinto 20 trofei e ha cambiato la storia della squadra e della Premier League (il campionato inglese), influenzandola con le sue idee tattiche, brillanti e in costante evoluzione. Se ne andrà dopo 593 partite allenate tra tutte le competizioni, 423 delle quali vinte (manca l’ultima, domenica contro l’Aston Villa), e con la più alta percentuale di vittorie in Premier League, il 70,9 per cento, meglio di Alex Ferguson, Antonio Conte e Jürgen Klopp, che lo seguono in questa classifica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

pep and the city
© Ilpost.it - Pep and the City
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Alasan Pep Cabut dari Man City

Video Alasan Pep Cabut dari Man City

Sullo stesso argomento

Enzo Maresca sostituirà Pep Guardiola al Manchester CityBreaking: Dopo mesi di incertezza sulla questione, sono circolate diverse voci secondo cui Pep Guardiola lascerà la sua posizione di allenatore del...

BREAKING: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione2026-05-22 12:18:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester City...

pep and the cityPep and the CityIn dieci stagioni da allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha cambiato la storia della squadra, spendendo tanto e vincendo tantissimo ... ilpost.it

pep and the cityPep Guardiola lascia il Manchester City: arriva l'annuncio ufficialePep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione, come già anticipato nelle scorse settimane. Ora la separazione tra l'allenatore spagnolo e il club inglese è ufficiale, come annunciato dalla ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web