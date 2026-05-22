Pentecoste in Austria traffico a rischio sulla A23
Lunedì 25 maggio si prevede un aumento del traffico sulla A23 Udine-Tarvisio a causa della festività della Pentecoste in Austria. La giornata è classificata con bollino arancione, indicando possibili disagi e code in particolare in uscita dall’Italia verso il confine. Si consiglia agli automobilisti di pianificare con attenzione i spostamenti e di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio. La situazione potrebbe comportare rallentamenti lungo il tratto interessato dalla viabilità più intensa.
Giornata da bollino arancione sulla A23 Udine-Tarvisio. Lunedì 25 maggio, in occasione della festività della Pentecoste in Austria, sono previsti flussi di traffico più intensi in uscita dall’Italia, soprattutto in direzione del confine. Per gestire i rientri e alleggerire la circolazione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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