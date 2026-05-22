Il riscatto della laurea consente ai lavoratori di includere gli anni di studi universitari nel calcolo della pensione, ma il suo costo varia in base a diversi fattori. In alcuni casi, il valore richiesto può essere molto elevato, rendendo difficile per molti accedere a questa opzione. Un caso limite si verifica quando il riscatto viene richiesto per un lungo periodo e in presenza di condizioni di lavoro instabili, creando dubbi sulla convenienza economica. La scelta di riscattare gli studi deve essere valutata attentamente in relazione ai benefici futuri e ai costi immediati.

Il riscatto della laurea dovrebbe permettere ai lavoratori che sono in possesso di un titolo di studio di educazione terziaria di andare in pensione in anticipo, versando un contributo per ogni anno passato a studiare all’università, in modo che lo Stato li consideri come anni lavorati ai fini del calcolo dell’ età pensionabile. In molti casi, però, questo beneficio può essere del tutto superato dalle varie forme di pensione anticipata che esistono nel sistema italiano. Esistono poi alcuni specifici casi limite in cui, riscattando la laurea, si finisce per allontanare la data di uscita dal mondo del lavoro. Come funziona il riscatto della laurea. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensione in ritardo con il riscatto della laurea, il caso limite e cosa conviene davvero

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