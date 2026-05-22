Penelope Cruz | Sul set del mio ultimo film ho pensato di morire

Durante il 79esimo Festival di Cannes, un’attrice ha condiviso di aver vissuto momenti di paura durante le riprese del suo ultimo film. Ha spiegato di aver pensato di morire mentre si trovava sul set del film intitolato 'La bola negra', che è stato presentato in concorso. La sua testimonianza fa parte delle dichiarazioni rilasciate in occasione dell’evento cinematografico, senza ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche di quanto accaduto.

(Adnkronos) – Penélope Cruz ha raccontato di aver temuto di morire sul set de 'La bola negra', presentato in Concorso al 79esimo Festival di Cannes. L’attrice, che nel film interpreta una cantante di cabaret, ha spiegato in conferenza stampa di aver ricevuto una diagnosi allarmante da un medico, alla vigilia delle sue scene notturne, quelle. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Penélope Cruz & Jessie Buckleys Stunning Red Carpet Moment

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