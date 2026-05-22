peglio alla lotteria playout

Ecco le partite di questo fine settimana per il calcio dilettantistico Prima categoria. Per la finale del titolo regionale si gioca oggi alle ore 16,30 Osimo 2011-Potenza Picena (Comunale "Bernacchia" di Osimo Stazione). In caso di parità al termine del tempo regolamentare si procederà con i calci di rigore. Playoff (girone B) oggi Olimpia-Passatempese (ore 16). Girone C: Folgore Castelraimondo-Belfortese R. Salvatori (ore 16,30); Montegiorgio-Adriatica Portorecanati (16,30). Girone D: Centobuchi- Pagliare (16,30); Cuprense-Pedaso C. (16,30). Playout girone A: oggi Peglio-Della Rovere Calcio (16,30). Sia per i playoff che per i playout se al termine del tempo regolamentare il risultato fosse di parità si disputeranno 2 tempi supplementari e in caso di ulteriore parità risulterà vincente la squadra che gioca in casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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