Nell’ambito di un’operazione contro la pedopornografia online, coordinata dalla Procura, sono stati effettuati due arresti tra Venezia e Vicenza e una denuncia a Brescia. Le forze dell’ordine hanno portato avanti indagini che hanno portato all’identificazione di presunti responsabili coinvolti nel traffico di materiale pedopornografico. L’intervento si è concentrato su diverse zone del Nord Italia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno e di individuare eventuali complici.

Due arresti e una denuncia sono stati eseguiti tra le province di Venezia, Vicenza e Brescia nell’ambito di un’operazione contro la pedopornografia online. L’azione, denominata “Lux contra tenebras”, è stata coordinata dalla Procura di Venezia e condotta dalla Polizia postale, con il coinvolgimento del Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Veneto e del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online. Operazione “Lux contra tenebras” Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via grazie a un’attenta attività di monitoraggio della rete internet e all’analisi delle tracce digitali lasciate dagli utenti durante la navigazione e la condivisione di contenuti online. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pedopornografia, i dettagli dell'operazione "Lux contra tenebras": arresti e denuncia tra Veneto e Lombardia

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