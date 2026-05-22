Pedinamenti approcci e biglietti nella borsa Studentessa nell’incubo dello stalking

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una studentessa universitaria di Siena ha vissuto mesi di paura a causa di comportamenti persecutori da parte di una persona che la seguiva, si avvicinava e lasciava biglietti nella sua borsa. La situazione è peggiorata nel primo pomeriggio di ieri, quando i carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato l’individuo sorpreso mentre continuava a molestare la vittima. L’operazione ha concluso un periodo di tensione per la giovane, che ha potuto contare sull’intervento delle forze dell’ordine.

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Siena, 22 maggio 2026 – Un intervento tempestivo dei carabinieri di Siena ha messo fine a mesi di angoscia per una giovane studentessa universitaria, culminati nel primo pomeriggio di ieri con l'arresto in flagranza di reato del suo stalker. L'uomo, un cittadino straniero di vent'anni, è ritenuto il responsabile di atti persecutori. Le indagini, coordinate dalla Procura senese, hanno portato alla luce una spirale di molestie iniziata a fine gennaio. L’inizio dell’incubo. I primi approcci indesiderati, fatti di pedinamenti e sguardi insistenti nei locali del centro storico, sono progressivamente degenerati tra marzo e aprile in veri e propri approcci fisici, che in un'occasione hanno costretto la giovane a rifugiarsi in un negozio per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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