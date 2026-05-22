Una studentessa universitaria di Siena ha vissuto mesi di paura a causa di comportamenti persecutori da parte di una persona che la seguiva, si avvicinava e lasciava biglietti nella sua borsa. La situazione è peggiorata nel primo pomeriggio di ieri, quando i carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato l’individuo sorpreso mentre continuava a molestare la vittima. L’operazione ha concluso un periodo di tensione per la giovane, che ha potuto contare sull’intervento delle forze dell’ordine.

Siena, 22 maggio 2026 – Un intervento tempestivo dei carabinieri di Siena ha messo fine a mesi di angoscia per una giovane studentessa universitaria, culminati nel primo pomeriggio di ieri con l'arresto in flagranza di reato del suo stalker. L'uomo, un cittadino straniero di vent'anni, è ritenuto il responsabile di atti persecutori. Le indagini, coordinate dalla Procura senese, hanno portato alla luce una spirale di molestie iniziata a fine gennaio. L’inizio dell’incubo. I primi approcci indesiderati, fatti di pedinamenti e sguardi insistenti nei locali del centro storico, sono progressivamente degenerati tra marzo e aprile in veri e propri approcci fisici, che in un'occasione hanno costretto la giovane a rifugiarsi in un negozio per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pedinamenti, approcci e biglietti nella borsa. Studentessa nell’incubo dello stalking

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Senigallia, condannato per stalking: incubo tra pedinamenti e speronamenti? Cosa sapere Ancona, condannato 47enne per stalking contro l'ex compagna tra il 2018 e il 2020.

Pedinamenti e minacce alla ex: 54enne arrestato per stalking a PisaLa vittima, terrorizzata e prostrata, era stata costretta a limitare fortemente la propria vita.