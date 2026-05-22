Pc dei magistrati spiati scattano le perquisizioni

Sono state eseguite perquisizioni in relazione a tre accessi non autorizzati ai computer di due magistrati nel distretto giudiziario di Torino, tra cui il procuratore capo. Secondo quanto riferito, un software utilizzato per la manutenzione dei dispositivi sarebbe stato manipolato dai tecnici della società incaricata, consentendo l’accesso illegale ai dati. Le indagini sono in corso e coinvolgono le autorità competenti per verificare la natura e l’estensione di questi accessi.

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Tre accessi abusivi ai pc di due magistrati del distretto giudiziario di Torino, tra i quali figurerebbe anche il procuratore capo Giovanni Bombardieri, "spiati" attraverso un software che sarebbe stato "forzato" dai tecnici i della società incaricata della manutenzione dei dispositivi. È quanto trapela dalla Procura di Milano che ieri ha reso noto di aver eseguito, lo scorso marzo, alcune perquisizioni domiciliari e informatiche. L’indagine punta a fare luce su presunti accessi illeciti, emersi inizialmente grazie alla trasmissione Report, che ha raccolto la testimonianza del giudice Aldo Tirone del Tribunale di Alessandria, il primo a sollevare il caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pc dei magistrati spiati, scattano le perquisizioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Software spia nei pc dei magistrati, perquisizioni domiciliari e informaticheAGI - La Procura di Milano d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha svolto delle perquisizioni domiciliari e informatiche... Presunti accessi abusivi ai pc dei magistrati, perquisizioni domiciliari e informaticheMilano, 21 maggio 2026 - L’inchiesta sui presunti accessi abusivi ai computer dei magistrati entra in una nuova fase investigativa. Pc dei magistrati spiati, scattano le perquisizioniTre accessi abusivi ai pc di due magistrati del distretto giudiziario di Torino, tra i quali figurerebbe anche il procuratore capo Giovanni Bombardieri, spiati attraverso un software che sarebbe ... ilgiorno.it Accessi abusivi ai pc dei magistrati di Torino: 3 indagatiLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Accessi abusivi ai pc dei magistrati di Torino: 3 indagati pubblicato il 22 Maggio 2026 a firma di Davide Milosa ... ilfattoquotidiano.it