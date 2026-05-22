Questa mattina a Peschiera Borromeo si è verificato un grave incidente sulla strada Paullese. Un'auto è uscita di strada e si sono registrati due feriti in condizioni considerate gravi. I soccorritori sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, dove hanno trovato le persone coinvolte ancora all’interno del veicolo. La polizia sta attualmente lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per chiarire le cause che hanno portato all’incidente.

di Massimiliano Saggese – Peschiera Borromeo - Grave incidente stradale questa mattina, venerdì 22 maggio, intorno alle 10.30 lungo la ex Statale 415 Paullese, in direzione Milano. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto sulla quale viaggiava una coppia di 62enni, una Toyota C-HR, è finita fuori strada poco prima dello svincolo per via Di Vittorio. L’impatto è stato violentissimo contro un palo in cement. Dopo lo schianto, la vettura ha preso fuoco mentre i due occupanti, un uomo e una donna, erano ancora all’interno dell’abitacolo. Decisivo l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia locale... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ++++Paura sulla Paullese a Peschiera Borromeo: auto fuori strada, due feriti gravi++++++ NON PRENDERE

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Estratti dall'auto in fiamme dalla polizia locale di Peschiera Borormeo, soccorsi in codice rosso

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