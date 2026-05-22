Patto su lavoro e mobilità Il piano di Autoguidovie sottoscritto dal Comune

Un accordo tra il Comune e la società di trasporti riguarda il settore del lavoro e della mobilità. Il piano firmato mira a creare una collaborazione strategica tra le parti, con l’obiettivo di affrontare una criticità specifica del settore, ovvero la mancanza di autisti qualificati. La firma è avvenuta recentemente e rappresenta un passo concreto per migliorare l’efficienza dei servizi di trasporto pubblico nella zona. Le parti coinvolte si sono impegnate a sviluppare iniziative congiunte per rispondere a questa esigenza.

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"Vogliamo avviare una collaborazione strategica con le istituzioni locali per rispondere a una sfida del nostro settore, la carenza di autisti qualificati. Il nostro obiettivo è sviluppare percorsi formativi su misura che offrano ai partecipanti concrete opportunità occupazionali e contribuiscano al rafforzamento del servizio pubblico reclutando risorse nei territori in cui operiamo". Lo ha annunciato Gabriele Mariani, direttore operations di Autoguidovie durante "Patto territoriale per lavoro e mobilità" che ieri ha fatto tappa alla Camera di Commercio di Pavia. "Questi incontri rappresentano per noi un momento significativo – ha detto Pasquale Cirulli, HR director di Autoguidovie –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Patto su lavoro e mobilità. Il piano di Autoguidovie sottoscritto dal Comune ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mobilità casa-lavoro, La Comune presenta un’interrogazione: “il Piano c’è, ma serve fare di più”Mobilità, La Comune di Ferrara avanza perplessità sull’operato del Comune, presentando un’interrogazione sul Piano spostamenti casa–lavoro... Leggi anche: Abbonamenti extraurbani scontati. Patto tra università e Autoguidovie Patto su lavoro e mobilità. Il piano di Autoguidovie sottoscritto dal ComunePavia, collaborazione strategica per percorsi formativi nel servizio pubblico. Duplice l’obiettivo da raggiungere: autisti più preparati e maggiore efficienza. ilgiorno.it L' #Europa a #Montecitorio, le attività della Camera di questa settimana: Programma di lavoro 2026 e Relazione programmatica partecipazione Italia a Ue; revisione Patto di stabilità; Quadro finanziario 2028-34; regolamenti su biotecnologie e reti digitali. x.com Lavoro, Rocca: Festival grande aiuto per amministratori(Adnkronos) – Con il presidente Rosario De Luca ci siamo visti all’inizio del mio mandato per il patto sull’Asseco ... cremonaoggi.it