Patenti rinnovate senza visite mediche | udienza per 102 automobilisti

Oggi si è svolta un’udienza che coinvolge 102 automobilisti accusati di aver rinnovato le patenti senza dover sostenere visite mediche. Secondo l’accusa, un presunto sistema illecito avrebbe permesso di ottenere i rinnovi attraverso agenzie di pratiche automobilistiche, autoscuole e un medico certificatore, senza rispettare le procedure previste per le visite mediche obbligatorie. La vicenda riguarda un possibile giro di pratiche irregolari che avrebbe favorito alcuni automobilisti nel rinnovare le patenti senza le consuete verifiche sanitarie.

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