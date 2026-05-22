Passa col rosso a tutta velocità schianto all’incrocio evitato per un soffio | il video è da brividi

Un episodio accaduto nel pomeriggio di oggi a Rimini evidenzia come un'azione improvvisa possa cambiare il corso di un incidente. Un veicolo ha attraversato un incrocio con il semaforo rosso, percorrendo la strada a grande velocità. Un altro mezzo si stava avvicinando e, grazie a una manovra tempestiva, è riuscito ad evitare una collisione frontale. Un video riprende il momento con dettagli che rendono evidente quanto poco sia bastato per scongiurare conseguenze potenzialmente tragiche.

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