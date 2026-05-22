Passa col rosso a tutta velocità schianto all’incrocio evitato per un soffio | il video è da brividi
Un episodio accaduto nel pomeriggio di oggi a Rimini evidenzia come un'azione improvvisa possa cambiare il corso di un incidente. Un veicolo ha attraversato un incrocio con il semaforo rosso, percorrendo la strada a grande velocità. Un altro mezzo si stava avvicinando e, grazie a una manovra tempestiva, è riuscito ad evitare una collisione frontale. Un video riprende il momento con dettagli che rendono evidente quanto poco sia bastato per scongiurare conseguenze potenzialmente tragiche.
Rimini, 22 maggio 2026 – Poteva trasformarsi in una tragedia. Una frazione di secondo e pochi centimetri hanno evitato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. Martedì sera, alle 19.38, all’incrocio tra via Chiabrera e via Satta a Rimini, un’automobile ha attraversato il semaforo rosso a forte velocità (video) rischiando di schiantarsi contro un’altra vettura che stava passando regolarmente con il verde. https:www.ilrestodelcarlino.itvideopassa-col-rosso-a-tutta-velocita-tragedia-sfiorata-lr1bmr4i Le immagini delle telecamere. Le immagini delle telecamere della Polizia Locale mostrano il veicolo diretto verso il mare che non rallenta nonostante il rosso fosse già acceso da alcuni secondi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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