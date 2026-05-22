Partiti i lavori per i nuovi gradini del Ponte di Calatrava

Questa settimana sono iniziati i lavori per la realizzazione dei nuovi gradini sul Ponte della Costituzione, situato tra Piazzale Roma e la stazione di Santa Lucia. I cantieri sono stati aperti in un’area pubblica frequentata quotidianamente da residenti e turisti. Le operazioni di intervento coinvolgono l’installazione di nuove strutture e il rafforzamento delle parti esistenti. L’intervento si svolge in un tratto del ponte che collega due punti strategici del sistema di trasporto cittadino.

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