Partiti i lavori per i nuovi gradini del Ponte di Calatrava
Questa settimana sono iniziati i lavori per la realizzazione dei nuovi gradini sul Ponte della Costituzione, situato tra Piazzale Roma e la stazione di Santa Lucia. I cantieri sono stati aperti in un’area pubblica frequentata quotidianamente da residenti e turisti. Le operazioni di intervento coinvolgono l’installazione di nuove strutture e il rafforzamento delle parti esistenti. L’intervento si svolge in un tratto del ponte che collega due punti strategici del sistema di trasporto cittadino.
Sono stati avviati questa settimana i cantieri sul Ponte della Costituzione, tra Piazzale Roma e la stazione di Santa Lucia. Noto anche come “ponte di Calatrava”, dal nome dell'architetto spagnolo che l'ha progettato, vede fin dall'inaugurazione, nel 2008, una forte problematicità legata alla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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