Parma vs Sassuolo trentottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentottesima giornata di Serie A 20252026, si sfidano Parma e Sassuolo. La partita rappresenta l’ultima giornata del campionato italiano e si svolge in un momento in cui entrambe le squadre cercano di concludere la stagione con risultati positivi. Le probabili formazioni sono state annunciate e la partita sarà trasmessa su canali dedicati. La sfida si svolge in un contesto di fine stagione, con entrambe le compagini che vogliono ottenere una buona prestazione.

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Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Le due squadre puntano a chiudere una stagione ricche di soddisfazioni. Parma vs Sassuolo si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Tardini. PARMA VS SASSUOLO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ducali hanno conquistato la salvezza con largo anticipo, per questo le ultime tre sconfitte consecutive si sono rivelate indolari. Adesso però c’è da chiudere al meglio la stagione, ed evitare di ritrovarsi al quint’ultimo posto, che non rispecchierebbe il campionato fatto dalla squadra di Cuesta. Anche i neroverdi sono reduci da due sconfitte consecutive contro Torino e Lecce, e ora cercano una prova di orgoglio per chiudere con una vittoria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Parma vs Sassuolo, trentottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sassuolo - Parma | 1-1 | Highlights | Serie A 2025-26 | sassuolo parma Sullo stesso argomento Catanzaro vs Bari, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Frosinone vs Mantova, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Parma-Sassuolo: info bigliettiParma Calcio informa che la vendita dei biglietti per la partita Parma-Sassuolo, valida per la trentottesima giornata del campionato Serie A Enilive (domenica 24 maggio, ore 15:00), è in programma a p ... sportparma.com Parma-Sassuolo: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Parma-Sassuolo in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 38^ giornata di Serie A. fantacalcio.it