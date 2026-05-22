Domenica 24 maggio 2026 alle 15:00 si gioca il derby emiliano tra Parma e Sassuolo nell’ultima giornata di Serie A. Le formazioni sono state annunciate ufficialmente, senza assenze rilevanti. La partita si svolge senza implicazioni di classifica, poiché entrambe le squadre sono già certe di non poter migliorare o peggiorare la loro posizione. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati dai bookmaker.

Nel programma dell’ultima giornata della Serie A si affrontano anche Parma e Sassuolo in un derby emiliano senza alcuna pressione di classifica. In effetti al Tardini va in scena un confronto di metà classifica, con i ducali che sperano di interrompere la serie di tre sconfitte consecutive e di chiudere con un sorriso davanti al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Parma-Sassuolo (domenica 24 maggio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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Parma - Sassuolo Dom 24/05/2026 H.15:00

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Parma-Sassuolo (domenica 24 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiDomenica 24 maggio 2026 alle ore 15:00 si gioca il derby emiliano tra Parma e Sassuolo, una sfida che conclude la stagione di Serie A.

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