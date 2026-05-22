Parco Ferrari in festa sabato a Modena la giornata conclusiva di Scuola Sport
Una mattinata all’insegna del movimento, del gioco e della condivisione quella in programma sabato 23 maggio a partire dalle 8.30 al parco Ferrari: protagoniste le classi terze delle scuole primarie di Modena. L’appuntamento segna la conclusione dell’anno scolastico 20252026 per il progetto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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