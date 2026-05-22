Parco del Granita a rischio la fine dei lavori

Il Comune ha nuovamente espresso critiche nei confronti della ditta incaricata dei lavori di riqualificazione del parco del Granita. Le comunicazioni ufficiali indicano che i lavori sono ancora in corso, ma ci sono ritardi e problemi nelle consegne. La posizione dell’amministrazione si è fatta più severa, con richieste di chiarimenti e possibili azioni legali. La situazione resta aperta, senza ancora una data certa per la conclusione dell’intervento.

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