Parco del Granita a rischio la fine dei lavori
Il Comune ha nuovamente espresso critiche nei confronti della ditta incaricata dei lavori di riqualificazione del parco del Granita. Le comunicazioni ufficiali indicano che i lavori sono ancora in corso, ma ci sono ritardi e problemi nelle consegne. La posizione dell’amministrazione si è fatta più severa, con richieste di chiarimenti e possibili azioni legali. La situazione resta aperta, senza ancora una data certa per la conclusione dell’intervento.
Il Comune alza nuovamente la voce e indurisce i toni contro la ditta appaltatrice della riqualificazione del parco del Granita. La chiusura del cantiere è a rischio e l’Amministrazione comunale, insieme ai tecnici e alla direzione dei lavori, sta mettendo sotto la massima attenzione il progetto di riqualificazione per assicurarne il completamento tassativo entro il 30 giugno, per rispettare le scadenze imposte dal Pnrr. "Un impegno forte e coeso che vede uniti Amministrazione, tecnici comunali e direzione lavori – evidenziano dal Comune -, malgrado le continue difficoltà riscontrate con la ditta aggiudicataria dell’appalto - con la quale da lungo tempo si sono sviluppate interlocuzioni per lamentare ritardi non giustificabili - nei confronti della quale non viene esclusa una possibile risoluzione contrattuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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