Parco dei Monti Lucretili | Quaranta bovini abbattuti a fucilate
Nel Parco dei Monti Lucretili, quarante bovini sono stati abbattuti a fucilate nell’ambito di un intervento di “eradicazione”. Gli animali, originariamente liberi e rinselvatichiti, sono stati abbattuti come parte di un piano mirato a controllare la loro presenza nella zona. L’intervento ha coinvolto le autorità competenti, che hanno eseguito le operazioni nel rispetto delle procedure previste. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra chi sostiene l’operazione e chi si oppone alle modalità adottate.
Abbattuti a fucilate. "40 bovini liberi e rinselvatichiti sono stati uccisi nel Parco dei Monti Lucretili nell’ambito di un piano di “eradicazione”. Un piano costruito “in nome” della sicurezza e della tutela agricola, nel quale modalità non cruente di gestione, come cattura e trasferimento non. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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