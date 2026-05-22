Parco dei Monti Lucretili | Quaranta bovini abbattuti a fucilate

Nel Parco dei Monti Lucretili, quarante bovini sono stati abbattuti a fucilate nell’ambito di un intervento di “eradicazione”. Gli animali, originariamente liberi e rinselvatichiti, sono stati abbattuti come parte di un piano mirato a controllare la loro presenza nella zona. L’intervento ha coinvolto le autorità competenti, che hanno eseguito le operazioni nel rispetto delle procedure previste. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra chi sostiene l’operazione e chi si oppone alle modalità adottate.

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