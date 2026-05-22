Parcheggio come discarica Denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver svuotato casa, box e cantina, riempiendo circa quaranta sacchi neri. Invece di portarli in discarica, ha lasciato i sacchi nel parcheggio del cimitero di Merate. La Polizia Locale ha identificato il responsabile grazie alle immagini di sorveglianza e al confronto con i residenti della zona. La dispersone dei rifiuti in aree pubbliche è un illecito che può comportare sanzioni amministrative. L’intervento ha portato alla denuncia dell’uomo e al sequestro dei sacchi abbandonati.

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Ha svuotato casa, box e cantina, riempiendo una quarantina di sacchi neri, che, poi, invece che portarle in discarica, ha abbandonato nel parcheggio del cimitero di Merate. "Non sapevo dove buttarli", si è giustificato l’incivile con gli agenti della Polizia locale. Il meratese che ha trasformato il piazzale del camposanto cittadino in una discarica abusiva è stato rintracciato sia grazie a quanto ha lasciato nei sacchi della spazzatura di cui si è disfatto, sia grazie ai video registrati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale che lo hanno immortalato mentre scaricava l’immondizia. È stato sia denunciato per reati ambientali, sia multato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parcheggio come discarica. Denunciato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'area parcheggio di via Gramsci trasformata in discarica a cielo aperto la denuncia di Noi Moderati Sullo stesso argomento Discarica abusiva e roghi tossici in area demaniale: denunciatoFollo, 28 aprile 2026 - Durante un'operazione mirata al contrasto degli illeciti ecologici, i carabinieri forestali del nucleo di Follo hanno... Frigo, tv e lavatrici in un terreno trasformato in discarica, denunciato un uomo a PartinicoE' sceso da un motocarro per scaricare un vecchio frigo in un terreno incolto, in contada Margi Sottana, trasformato in discarica abusiva. Poggio del Torrino, bonificata la discarica abusiva nel parcheggioA meno di ventiquattr'ore dalla denuncia del comitato di quartiere e di Fratelli d'Italia, Ama ha inviato una squadra per ripulire la discarica abusiva alle spalle del parcheggio di via delle Comete, ... romatoday.it