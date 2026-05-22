Paradosso Parma Ubaldi | La situazione precipita e noi ci accontentiamo della polizia in bicicletta?
La decisione di ripristinare gli agenti di Polizia Locale in bicicletta nei quartieri di Parma ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, si sottolinea come questa misura possa migliorare la presenza sul territorio e offrire un servizio più vicino ai cittadini. Dall’altro, alcune persone esprimono dubbi sulla reale efficacia di questa scelta, chiedendosi se sia sufficiente a risolvere le criticità della sicurezza urbana. La situazione, infatti, continua a essere al centro di discussioni pubbliche e politiche.
“Il ritorno degli agenti di Polizia Locale in bicicletta nei quartieri di Parma è certamente una scelta positiva, perché rappresenta un servizio utile di prossimità e presenza sul territorio. Per onestà intellettuale però va ricordato che non si tratta di una novità: quel servizio era già stato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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