Paperdi Juvecaserta si ritorna subito in campo | c' è il secondo ' round' contro Orzinuovi

Dopo aver concluso la prima partita di semifinale, le due squadre si preparano per il secondo incontro. La serie tra Paperdi Juvecaserta e Logiman Orzinuovi riprende subito con una nuova sfida, senza pause tra le due gare. I team si affrontano nuovamente sul campo per la seconda volta nella serie, continuando la loro sfida ad armi pari. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo.

Archiviata gara1 di semifinale ed è già tempo di un nuovo round del confronto tra la Paperdi Juvecaserta e la Logiman Orzinuovi. Al PalaPiccolo, domani sera, sabato, alle 20:30, andrà in scena la seconda sfida della semifinale playoff del campionato di serie B nazionale e coach Lardo la presenta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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