Pantsir spie e cadetti Cosa ci dicono gli ultimi attacchi ucraini contro bersagli russi
Nelle ultime ore, fonti ucraine riferiscono di aver effettuato due attacchi contro obiettivi russi. Secondo quanto comunicato, uno dei colpi avrebbe coinvolto un sistema di difesa aerea Pantsir, mentre l’altro avrebbe colpito un'area dove si trovavano spie e cadetti. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali perdite o danni materiali, ma le autorità ucraine insistono sulla rilevanza di queste azioni militari. La Russia non ha ancora commentato ufficialmente gli attacchi.
Nelle ultime ore l’Ucraina avrebbe messo a segno due colpi di rilievo rispetto a bersagli russi situati nelle regioni occupate di Kherson e Donetsk, all’interno di una sempre più ampia campagna di attacchi in profondità contro le infrastrutture militari di Mosca, dalla logistica alla difesa aerea e ai centri di addestramento. Secondo quanto dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, le unità del Servizio di Sicurezza ucraino (Sbu) avrebbero colpito un quartier generale dell’Fsb (i servizi di Mosca responsabili della sicurezza interna) nella regione occupata di Kherson, distruggendo anche un sistema di difesa aerea Pantsir-S1 nell’azione. 🔗 Leggi su Formiche.net
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