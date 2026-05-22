Pantsir spie e cadetti Cosa ci dicono gli ultimi attacchi ucraini contro bersagli russi

Nelle ultime ore, fonti ucraine riferiscono di aver effettuato due attacchi contro obiettivi russi. Secondo quanto comunicato, uno dei colpi avrebbe coinvolto un sistema di difesa aerea Pantsir, mentre l’altro avrebbe colpito un'area dove si trovavano spie e cadetti. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali perdite o danni materiali, ma le autorità ucraine insistono sulla rilevanza di queste azioni militari. La Russia non ha ancora commentato ufficialmente gli attacchi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui