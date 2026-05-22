Pane e stupefacenti la Procura presenta il conto e invoca 13 condanne

Oggi si è svolta a Lecce la requisitoria della sostituta procuratrice della Direzione distrettuale antimafia, nell’ambito di un processo con rito abbreviato che coinvolge tredici imputati. L’indagine, iniziata con un’operazione antidroga, ha portato all’arresto di nove persone il 19 febbraio 2025. La procura ha chiesto tredici condanne, chiedendo di fare luce sui dettagli del traffico di stupefacenti coinvolto nel caso. La discussione prosegue con le arringhe degli avvocati e la pronuncia delle sentenze.

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