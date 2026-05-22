Pamela Genini il VIDEO delle ricerche della testa nelle grotte della Bergamasca impiegati speleologi e unità cinofile
Le ricerche della testa di Pamela Genini nelle grotte della Bergamasca sono ancora in corso, con circa trenta cavità naturali da verificare. Mercoledì sono state ispezionate le grotte ‘Ol Valù’ e ‘Loghera’, entrambe situate vicino alla residenza dell’unico indagato nel caso. Gli interventi coinvolgono speleologi e unità cinofile, che hanno passato in rassegna le cavità nel tentativo di trovare eventuali tracce. Il procedimento prosegue senza sosta, mentre le forze dell’ordine continuano le verifiche sul territorio.
In totale restano ancora da verificare una trentina di cavità naturali. Mercoledì, tra le altre, sono state controllate le grotte ‘Ol Valù’ e ‘Loghera’, situate non lontano dalla casa di Francesco Dolci, unico indagato nel caso Continuano le ricerche della testa di Pamela Genini. Dopo i contr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Caso Pamela Genini: si cerca la testa all'interno di alcune grotte - Vita in diretta 21/05/2026
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