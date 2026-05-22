Pamela Genini il VIDEO delle ricerche della testa nelle grotte della Bergamasca impiegati speleologi e unità cinofile

Le ricerche della testa di Pamela Genini nelle grotte della Bergamasca sono ancora in corso, con circa trenta cavità naturali da verificare. Mercoledì sono state ispezionate le grotte ‘Ol Valù’ e ‘Loghera’, entrambe situate vicino alla residenza dell’unico indagato nel caso. Gli interventi coinvolgono speleologi e unità cinofile, che hanno passato in rassegna le cavità nel tentativo di trovare eventuali tracce. Il procedimento prosegue senza sosta, mentre le forze dell’ordine continuano le verifiche sul territorio.

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