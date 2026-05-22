Le autorità hanno avviato un'indagine sull'ex fidanzato di Pamela Genini, coinvolto nelle ricerche dei resti della donna. Roberta Bruzzone ha espresso dubbi riguardo alle modalità con cui sono state condotte le ricerche, in particolare sulla presenza di una testa nelle proprietà dell'indagato. Le forze dell'ordine stanno esaminando l'immobile e gli elementi raccolti sul luogo, mentre l'indagato è stato ascoltato come parte dell'inchiesta. La vicenda rimane sotto stretta osservazione.

Proseguono le ricerche per trovare i resti di Pamela Genini, alla quale è stato trafugato il capo dalla tomba profanata nel cimitero di Strozza. Francesco Dolci, ex fidanzato della vittima, è indagato a piede libero per il vilipendio della tomba e il furto della testa della ragazza. Sulla vicenda è intervenuta la criminologa Roberta Bruzzone, delineando due possibili scenari. Ricerche dei resti di Pamela Genini: Roberta Bruzzone parla di due scenari possibili Le ricerche attorno alle abitazioni di Francesco Dolci e dei parenti Dolci continua a professarsi innocente Ricerche dei resti di Pamela Genini: Roberta Bruzzone parla di due scenari possibili “In base all’ipotesi investigativa, Dolci avrebbe sottratto la testa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pamela Genini, dubbi di Roberta Bruzzone sulla ricerca della testa nelle proprietà di Francesco Dolci

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