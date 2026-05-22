Palombare non vuole le zone blu Sondaggi in via Scandali e Cittadella

L'amministrazione comunale sta valutando la possibilità di introdurre le zone blu per i parcheggi, ma al momento non ha ancora deciso di procedere. Dopo aver annunciato più di un anno fa la creazione di nuove aree di sosta a pagamento, ha deciso di sospendere le nuove strutture e di riconsiderare i piani. Per raccogliere le opinioni dei cittadini, sono stati avviati sondaggi nelle zone di via Scandali e Cittadella, mentre l’iter relativo a viabilità e parcheggi rimane in fase di valutazione.

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