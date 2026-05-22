Oggi si celebrano due ricorrenze che segnano la storia di due comunità, legate da anni di collaborazione e scambi culturali. Questi anniversari sono diventati simbolo di identità condivisa e di ricordo collettivo, rafforzando i rapporti tra i territori coinvolti. La festa, che coinvolge cittadini e rappresentanti locali, si svolge con eventi e cerimonie che ricordano i momenti più significativi di questa relazione duratura. La celebrazione si svolge in un'atmosfera di convivialità e rispetto reciproco.

Ci sono anniversari che rappresentano semplicemente una ricorrenza e altri che diventano il racconto di un’intera comunità: è così per Castel del Piano che si prepara a celebrare i 150 anni della Filarmonica e i 60 anni dell’associazione calcistica dilettantistica Castel del Piano 1966 con una grande festa, in programma dal 13 al 21 giugno. Nove giorni per raccontare una storia lunga generazioni, fatta di appartenenza, volontariato, amicizia e amore per il paese, che vivrà un momento particolarmente sentito, sabato 13 giugno, nell’ambito del Torneo Tre Torri (2 maggio – 14 giugno) con lo speciale Torneo 7 rioni e la Festa dei 60 anni del Castel del Piano calcio (dalle 18 allo stadio Menicucci). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paese in festa "Due realtà che hanno costruito legami, memoria e identità"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Real Life in UZBEKISTAN! The CHEAPEST Country in The World & Women You Wont Believe - Documentary

Sullo stesso argomento

Cipro: Memoria e Realtà, viaggio per rafforzare i legami storici con la CalabriaMercoledì 8 aprile, alle ore 18, presso la sede del Centro di Lingua e Cultura Ellenica "Ellinomatheia" si terrà l'evento culturale dal titolo...

Venezia tra storia e identità: il 25 aprile, la festa di San Marco che precede la memoria nazionaleA Venezia, il 25 aprile non è soltanto la data che richiama la Liberazione e la festa nazionale, ma una ricorrenza che affonda le sue radici in una...

Paese in festa Due realtà che hanno costruito legami, memoria e identitàCi sono anniversari che rappresentano semplicemente una ricorrenza e altri che diventano il racconto di un’intera comunità: è così ... lanazione.it

[FO] Ho cucito due cartoline di fate floreali per la Festa della Mamma reddit

Un Alpino tra gli #Alpini non può che sorridere, perché è in famiglia, come quando si torna a casa. A #Genova, la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini si unisce quest’anno a un altro simbolo dell’Italia nel mondo: Nave Vespucci. La somma di due eccellenze it x.com

Il paese in festa per la Madonna del RosarioIl paese di Vibbiana in Comune di San Romano ha festeggiato il ritorno nella chiesa parrocchiale di San Rocco di... Il paese di Vibbiana in Comune di San Romano ha festeggiato il ritorno nella chiesa ... lanazione.it