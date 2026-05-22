Padovano | Nella Champions del ‘96 pensammo Vialli fosse fuori di testa Lippi disse | Non calciate i rigori
A distanza di trent'anni dalla vittoria della Juventus in finale di Champions League contro l'Ajax, Michele Padovano ricorda quei momenti per Fanpage. Ricorda come durante la partita del 1996 si pensasse che Vialli fosse fuori di testa e come l'allenatore avesse detto ai giocatori di non calciare i rigori. Quella finale è ancora oggetto di discussione tra chi ha vissuto quegli istanti, e Padovano condivide alcuni aneddoti relativi a quel match.
A trent'anni dal trionfo della Juventus nella finale di Champions League contro l'Ajax, Michele Padovano ripercorre per Fanpage.it la cavalcata bianconera tra aneddoti, leadership e senso di appartenenza. Dal ricordo di Vialli ai rigori contro l’Ajax: “Lippi con una frase ci caricò tantissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Peruzzi svela: «Vialli mi ha fatto diventare professionista. I rigori nella finale del 1996 li ho parati grazie a Bruno Longhi». Poi un retroscena su Agnellidi Francesco SpagnoloPeruzzi è stato protagonista di una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport.
Tiene il figlio di 2 anni sospeso a testa in giù fuori dal balcone del settimo piano: “Volevo educarlo”Una donna nel Torinese ha fatto penzolare il figlio di due anni dal balcone per "punirlo" delle sue marachelle.
Quando si giocano Torino Juve e le altre partite della corsa Champions ? È ufficiale ? facebook
Juventus, e adesso? La Champions è un miraggio, Michele Padovano in esclusiva: Una sola certezza, John ElkannAbbiamo parlato della delicata situazione in casa bianconera con chi conosce il club dall’interno: Padovano, dal 1995 al 1997 alla Juve, ha vinto l'ultima Champions League nella finale del 1996 ... sport.virgilio.it