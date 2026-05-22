Padovano | Nella Champions del ‘96 pensammo Vialli fosse fuori di testa Lippi disse | Non calciate i rigori

A distanza di trent'anni dalla vittoria della Juventus in finale di Champions League contro l'Ajax, Michele Padovano ricorda quei momenti per Fanpage. Ricorda come durante la partita del 1996 si pensasse che Vialli fosse fuori di testa e come l'allenatore avesse detto ai giocatori di non calciare i rigori. Quella finale è ancora oggetto di discussione tra chi ha vissuto quegli istanti, e Padovano condivide alcuni aneddoti relativi a quel match.

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