Padova nasconde 30 ovuli di eroina nei vasi condominiali | arrestato un 34enne

A Padova, un uomo di 34 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. Durante un controllo, sono stati trovati 350 grammi di eroina e otto pastiglie di ecstasy. Inoltre, l’uomo aveva nascosto circa 30 ovuli di eroina nei vasi condominiali, che sono stati recuperati dalle forze dell’ordine. L’arrestato è stato portato in cella e le indagini continuano per verificare eventuali altri coinvolgimenti.

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