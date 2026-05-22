Padova nasconde 30 ovuli di eroina nei vasi condominiali | arrestato un 34enne
A Padova, un uomo di 34 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. Durante un controllo, sono stati trovati 350 grammi di eroina e otto pastiglie di ecstasy. Inoltre, l’uomo aveva nascosto circa 30 ovuli di eroina nei vasi condominiali, che sono stati recuperati dalle forze dell’ordine. L’arrestato è stato portato in cella e le indagini continuano per verificare eventuali altri coinvolgimenti.
Un arresto e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Padova. Un cittadino nigeriano di 34 anni, richiedente asilo, è stato fermato e tradotto in carcere per detenzione ai fini di spaccio di 350 grammi di eroina e 8 pastiglie di ecstasy, a seguito di un’attività di controllo del territorio e di indagini partite da segnalazioni dei residenti. Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti disposti quotidianamente dal Questore di Padova, Marco Odorisio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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