Overthinking | 4 mosse per interrompere i film mentali

L’overthinking, ovvero il pensare troppo, può diventare un ostacolo quotidiano. Per interrompere questa abitudine, è necessario adottare alcune strategie pratiche. Quattro mosse sono state identificate come utili per uscire dai “film mentali”, quei pensieri ripetitivi e ossessivi che si ripresentano senza sosta. Per riuscire a cambiare le proprie abitudini cognitive, bisogna impegnarsi in modo consapevole e attivo, senza affidarsi a soluzioni passive o immediate.

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Quante volte ci siamo trovati nel cuore della notte a proiettare sul soffitto il film di un fallimento imminente, di un confronto finito male o di una relazione al capolinea? Se la mente fosse una casa di produzione cinematografica, l’ansia ne sarebbe la regista più instancabile, capace di scrivere ogni giorno sceneggiature catastrofiche con dovizia di particolari. Proprio per dare un nome e una forma a queste proiezioni, Serenis, centro medico digitale per il benessere mentale e fisico, lancia, in occasione del mese della consapevolezza sulla salute mentale (maggio), la campagna “La tua ansia presenta”. L’iniziativa trasforma il rimuginio in un’esperienza cinematografica reale: dai trailer nei circuiti UCI Cinemas e The Space Cinema in tutta Italia, fino a 1. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Overthinking: 4 mosse per interrompere i “film mentali” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Come fermare loverthinking: 5 insegnamenti Zen che cambiano la mente. Sullo stesso argomento Dalla musica ai... film horror! Combattere l'ansia in 8 mosse secondo gli esperti della BBCNegli ultimi anni la sensazione di essere costantemente sotto pressione è diventata sempre più diffusa: il carico di stimoli provenienti dal mondo... Leggi anche: «Interrompere la complicità col genocidio è possibile» Overthinking: 4 mosse per interrompere i film mentaliUscire dal loop dell’overthinking richiede un impegno attivo nella modifica delle abitudini cognitive. Agnese Cannistraci, Psicoterapeuta e Direttrice clinica di Serenis, suggerisce quattro strategie ... 361magazine.com Overthinking: 4 libri per liberarsi dai pensieri logorantiInsonnia, rimuginio, lo sguardo al passato e il pensiero fisso su quello che non si può controllare. Sono alcuni degli elementi che compongono il vortice dell’overthinking: una spirale che logora ... gazzetta.it