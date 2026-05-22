Over 50 | L’incentivo che non cambia mai

In Italia, dal 2012, esiste un incentivo volto a favorire l’assunzione di persone over 50, ma la normativa rimane invariata da allora. La misura prevede agevolazioni per le aziende che assumono questa fascia di lavoratori, senza che siano state introdotte modifiche o aggiornamenti nel corso degli anni. La legge, quindi, continua a offrire le stesse condizioni di partenza, senza nuove integrazioni o variazioni normative che possano adattarsi alle mutate esigenze del mercato del lavoro.

In Italia esiste un incentivo per assumere gli over 50. Peccato che sia lo stesso dal 2012. Stessa legge. Stesse condizioni. Stesso sconto. Nel frattempo il mondo del lavoro è cambiato, noi pure. La norma no. La base è questa: Art. 4, commi 8–11, Legge 922012 (Legge Fornero) Sgravio del 50% dei contributi per assumere over 50 disoccupati da almeno 12 mesi. Tradotto: se hai più di 50 anni,. se sei senza lavoro da almeno un anno, lo Stato “aiuta” l’azienda con metà dei contributi. Per 12 mesi se ti prendono a tempo determinato. Per 18 mesi se ti assumono a tempo indeterminato.. Il punto non è lo sconto. È il messaggio. Per gli under 35: 100% di sgravio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Incentivi monetari e non monetari: cosa cambia davvero

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