Un uomo elegante in smoking e un’aria di quieta determinazione percorre il red carpet del Festival di Cannes 2026. È Rami Malek, 45 anni, premio Oscar. Icona pop per aver dato corpo e voce a Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, è sulla Croisette per qualcosa di diverso: presentare in concorso The Man I Love di Ira Sachs. Dramma intimo ambientato nella New York della fine degli anni Ottanta. Una storia di arte, desiderio e malattia. E, inevitabilmente, una storia che riporta tutto a quel traguardo che ancora lo lascia incredulo. Perché la storia rischia di ripetersi. Oscar compreso. Rami Malek a Cannes 2026: «Mi sembra ancora surreale». Cannes non era nei piani di Rami Malek. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Otto minuti di applausi per Rami Malek, a Cannes 2026 con "The Man I Love". L'Oscar, le origini e la lezione di Freddie Mercury

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