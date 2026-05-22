Ottavia online il bando per la gestione condivisa del locale dell' ex Casa del Custode

È stato pubblicato online il bando per la gestione condivisa di un locale situato nell'ex Casa del Custode. Chi desidera partecipare ha a disposizione un mese di tempo per presentare le proprie proposte. Lo spazio sarà destinato a ospitare attività di carattere socioculturale e sarà gestito in modo condiviso tra i partecipanti. La pubblicazione del bando rappresenta un passo per coinvolgere la comunità nella cura e nell’organizzazione di questo spazio pubblico.

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Un mese di tempo per inviare proposte e contribuire attivamente alla gestione di uno spazio comune per attività socioculturali. Questo il termine di tempo che avranno a disposizione associazioni e cittadini per presentare i propri soggetti per la gestione e condivisione dell’ex Casa del Custode. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Savogno: aperto il bando per la gestione del rifugio e dell'albergo diffusoIl Comune di Piuro rende noto l’avviso pubblico per l’affidamento in locazione commerciale del rifugio escursionistico e del nuovo albergo diffuso,... Ottavia, online il bando per la gestione condivisa del locale dell'ex Casa del CustodeL'immobile riqualificato diventerà aula polivalente e spazio per attività socioculturali. Ecco come fare per inviare al municipio le proprie proposte ... romatoday.it Ottavia, l'ex casa del custode dell'IC Pablo Neruda diventerà uno spazio per attività socio-culturaliPiù di 200mila euro per dare ad Ottavia e Palmarola uno spazio per attività socio-culturali nell’area attorno all’Istituto Comprensivo Pablo Neruda. Questa è la cifra che il municipio XIV è riuscito a ... romatoday.it