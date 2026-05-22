Ostia la voce dei ragazzi alla Biennale di Save the Children | La periferia è dura ma insegna a cavarsela

Un gruppo di giovani di Ostia ha preso parte a un evento alla Biennale organizzato da Save the Children. Durante l’incontro, uno di loro ha dichiarato di aver espresso le proprie opinioni su quanto si vive nella periferia. La testimonianza è stata pubblicata sui social e riporta che i ragazzi ritengono che la zona sia difficile, ma che questa realtà insegna a cavarsela. La partecipazione si è svolta il 22 maggio 2026 a Roma.

Roma, 22 maggio 2026 – “Finalmente ho detto le cose che tutti i ragazzi di Ostia, o la maggior parte, pensano”. La voce è quella di Olivia Monti, giovane di Ostia intervenuta all’Acquario Romano, a Roma, durante “Impossibile 2026”, la biennale dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza promossa da Save the Children Italia. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Investire nelle periferie, investire nell’infanzia”. Un titolo che trova una sintesi concreta proprio nelle parole della ragazza, salita sul palco per raccontare cosa significa crescere in un quartiere periferico della Capitale. “Ero molto agitata – ha raccontato Olivia – però è stato bello perché finalmente la mia voce e anche tutte le voci dei ragazzi che hanno partecipato a questo progetto sono state ascoltate”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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