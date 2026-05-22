Orsolini salta l’Inter stagione finita per l’attaccante | le opzioni di Italiano per sostituirlo

L’attaccante non sarà disponibile per la partita contro l’Inter a causa di un infortunio che interrompe la sua stagione. La squadra ha pubblicato la lista dei convocati per la partita, senza includere il giocatore in questione. L’allenatore sta valutando diverse soluzioni per sostituirlo nel reparto offensivo. La stagione dell’attaccante si conclude anticipatamente a causa del problema fisico. La partita si giocherà nei prossimi giorni e le scelte del tecnico saranno fondamentali per la formazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui